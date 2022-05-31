В Офисе президента Украины недовольны компромиссным нефтяным эмбарго Евросоюза против РФ.

Об этом заявил замглавы ОП Игорь Жовква в комментарии Reuters.

"Если вы спросите меня, я бы сказал, что слишком медленно, слишком поздно и определенно недостаточно. Мы точно недовольны", - сказал Жовква.

"Если бы мы были удовлетворены, мы бы немедленно начали освобождение Мариуполя и выбросили российские силы из Донбасса. Мы верим в обещания", - добавил представитель ОП.

Напомним, запрет ЕС на импорт сырой нефти морскими путями из России начнет действовать спустя 6 месяцев после официального вступления санкций в силу, а запрет на импорт нефтепродуктов – через 8 месяцев.

При этом для Венгрии сделали исключение на эмбарго нефти из РФ, а Болгарии дали отсрочку до конца 2024 года.

Сразу после объявления санкций нефть подорожала до $124 за баррель.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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