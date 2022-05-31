Сразу после принятия шестого пакета санкций против России (с частичным нефтяным эмбарго и отключением "Сбербанка" от SWIFT) президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о седьмом. Об этом сообщает CNN.

Макрон заявил, что в возможном следующем раунде санкций против России могут быть любые запреты.

"Я думаю, что мы не должны ничего исключать на ближайшие недели. Все зависит от развития ситуации на местах", - сказал он после специального саммита Европейского союза в Брюсселе.

Напомним, в ЕС предлагают ввести вторичные санкции против России и запретить ей поставки нефти в третьи страны. Однако по данным канцлера Австрии, газовое эмбарго не будет предметом следующих санкций ЕС против РФ.

Тем временем в Венгрии сообщили, что эмбарго на нефть из РФ их не коснется, а в Болгарии - об отсрочке до конца 2024 года.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.