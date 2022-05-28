Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германи Олаф Шольц в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным попросили его освободить украинских военных с "Азовстали", попавших в плен.

Об этом сообщает сайт Елисейского дворца.

"Президент республики и канцлер Германии потребовали освобождения около 2500 защитников "Азовстали", взятых в плен российскими войсками", - написала пресс-служба Макрона.

Между тем в сообщении Кремля о разговоре лидеров стран ничего не говорилось по поводу пленных с "Азовстали".

Напомним, все украинские военные вышли с "Азовстали" 20 мая.

"Всего с 16 мая сдались в плен 2 439 украинских военных. 20 мая сдалась последняя группа в составе 531 человека. Подземные сооружения "Азовстали", в которых прятались украинские военные, и вся территория завода перешли под полный контроль российских вооруженных сил", - заявили тогда в Министерстве обороны России.

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