Президент России Владимир Путин 28 мая провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщают в Кремле.

Там уточняют, что "Путин в разговоре с Шольцем и Макроном подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Киевом". Кремль утверждает, что Шольц и Макрон "обсудили положение дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке".

Кроме этого, Путин сообщил Макрону и Шольцу, что трудности с поставками продовольствия, по его мнению, — "следствие ошибочной политики Запада и антироссийских санкций".

Президент РФ заявил, что напряженность на продовольственном рынке снизит поставки сельхозпродукции из РФ, но нужно снять санкции.

Также он отметил, что Россия "готова искать способы беспрепятственного экспорта зерна, включая вывоз из черноморских портов".

Ранее издание El Pais сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе зерна из Украины. Один из вариантов - вывоз из Одессы.

Кроме этого, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника пишет, что Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по открытию экспортного коридора украинского зерна через свою территорию - пролив Босфор.