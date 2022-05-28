Евросоюз рассматривает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе зерна из Украины. Один из вариантов - вывоз из Одессы.

Об этом пишет испанское издание El Pais.

ЕС считает необходимым как можно скорее вывезти большое количество кукурузы, ячменя и прежде всего пшеницы, заблокированной на территории страны.

"Европейский саммит в следующий понедельник в Брюсселе рассмотрит растущий риск голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины, заблокированный Россией после вторжения в страну 24 февраля", - напоминает газета.

По версии издания, военно-морская операция чревата сильным риском возможных инцидентов с российским флотом.

Отметим, что ранее США исключили своё военное участие в операциях по вывозу зерна из украинских портов.

Ранее в России заявили о готовности открыть гумкоридоры к украинским портам в обмен на снятие санкций.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.