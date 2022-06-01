Венгрия получила гарантии о том, если что-то случится с нефтепроводом "Дружба", которым советник министра энергетики Украины пригрозила Будапешту, то российская нефть будет поступать по морю.

Об этом заявил советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в эфире венгерского Inforadio.

"Венгрия получила гарантии, что, если что-то случится с нефтепроводом "Дружба", российскую нефть можно будет получить из другого места... В этом случае утраченное количество должно быть восполнено морскими поставками, но это является экстренным исключением", - сказал он.

Напомним, Венгрия блокирует введение нефтяного эмбарго в ЕС, заявляя, что может согласится лишь с ограничениями поставок нефти танкерами, но не по трубопроводам. Из трубопровода "Дружба" Венгрия как раз и получает большую долю нефти.

Вместе с тем, вчера в Венгрии сообщили, что эмбарго на нефть из РФ их не коснется.

Также напомним, что советник министра энергетики Елена Зеркаль, напомнив, что к Венгрии идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", сказала, что с ней "может что-то произойти" и это будет рычагом влияния Киева на Будапешт. В Венгрии назвали неприемлемыми такие угрозы.