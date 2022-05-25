Посольство Венгрии в Украине опубликовало разъяснение по введению режима чрезвычайной ситуации в государстве.

Режим ЧС введен в связи с вооруженным конфликтом в соседнем государстве для поддержки беженцев, предотвращения вредных экономических влияний в интересах смягчения последствий, говорят в посольстве.

Очевидно, речь идет о войне в Украине.

Ранее премьер Венгрии Орбан заявлял, что война в Украине будет затяжной и повлияет на всю Европу.

При этом Венгрия блокирует нефтяное эмбарго ЕС против России. По данным Bloomberg, Евросоюз не сможет одобрить нефтяное эмбарго против России без согласия Венгрии.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.