Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за войны в Украине, которая продолжается уже 90 дней.

Об этом сообщается на сайте венгерского премьера.

По словам Виктора Орбана, война в Украине "ставит под угрозу физическую безопасность, а также энергоснабжение и финансовую безопасность экономики" Венгрии и ее жителей.

"Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир стоит на пороге экономического кризиса. Венгрия должна оставаться в стороне от этой войны и защищать финансовую безопасность своих семей", - заявил премьер-министр.

Чрезвычайное положение заработает в Венгрии сегодня с полуночи.

"Правительство, которое сегодня приняло присягу, сразу приступило к работе. Мы не теряли ни минуты, потому что по соседству идет война. Война, конца которой еще никто не видел", - сказал Орбан.

По словам Виктора Орбана, чрезвычайное положение позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами. "Завтра я сообщу вам о наших первых решениях", - завершил свое видео премьер.

Напомним, Орбан заявил, что Европа не примет эмбарго на нефть, а санкции приведут к росту цен. Он также считает, что война в Украине будет затяжной и повлияет на всю Европу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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