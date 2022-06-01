В апреле экспорт нефти из России вырос почти до довоенного уровня.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal в материале "Российские производители нефти на шаг впереди санкций".

Издание приводит данные Международного энергетического агентства, согласно которым после кратковременного спада в марте в апреле экспорт нефти из России вырос на 620 тысяч баррелей в сутки, достигнув 8,1 миллиона баррелей в сутки.

При этом больше всего прироста приходится на Индию, которая покупает российскую нефть на 35 долларов ниже стоимости барреля марки Brent.

И несмотря на санкции российская нефть после переработки завозится в Америку в виде индийского топлива.

Российская нефть перерабатывается на индийских НПЗ, чья продукция поставляется в ЕС и США. Как пишет WSJ, после начала войны в Украине ежедневные поставки индийского топлива в Европу выросли на треть, а в США - на 43%.

При этом отследить происхождение нефти и наложить вторичные санкции на её индийских покупателей практически невозможно.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель в ночь на 31 мая заявил, что ЕС согласовал шестой пакет санкций. Он включает частичное эмбарго на покупку российской нефти.

На фоне введения Евросоюзом частичного эмбарго против РФ нефть подорожала до $124 за баррель.