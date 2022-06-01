Великобритания и Европейский союз договорились о запрете на страхование судов с российской нефтью.

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Таким образом, перевозчики российской нефти лишатся доступа на британский рынок страхования Lloydʼs of London - крупнейший для морских перевозок. Это ограничит возможности России по экспорту нефти-сырца по морю, ей придется искать других страховщиков.

Запрет на страхование морских перевозок российской нефти, как отмечает издание, может привести к ещё большему росту цен, которые уже достигли максимума за два месяца, превысив отметку в 123 доллара за баррель марки Brent.

Напомним, вчера ЕС согласовал шестой пакет санкций против РФ с частичным нефтяным эмбарго.

Мы также публиковали карту российских нефтепроводов в Европе, которые не попадают под санкции.

Кроме того, "Страна" рассказывала, почему Европа целый месяц не могла согласовать запрет на поставку нефти из России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

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