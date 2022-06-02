В четверг, 2 июня, в Украине идет уже 99-й день войны с Россией.

Самые активные боевые действия сейчас на Северодонецком, Славянском, Бахмутском, Харьковском направлениях.

В Офисе президента говорят, что военные действия продлятся, как минимум, до зимы.

На оккупированных территориях в РФ готовятся выдавать российские паспорта, вывозят украинские зерно и сельхозтехнику и пытаются интегрировать аграрный сектор в российский рынок.

Ниже хроника главных новостей за сегодня. Этот онлайн обновляется.

2 июня

08:35 Американская певица Билли Айлиш на концерте в Бонне (Германия) поцеловала украинский флаг.

08:33 Газета The New York Times анализирует риски, связанные с поставками в Украину западных ракетных систем.

Основных риска два.

1. Да, США заявили, что по территории России удары наноситься не будут (и это повторил вчера Зеленский).

Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или признала юридически (Донбасс).

Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий - непонятно. В теории это может вызвать эскалацию.

Впрочем, отметим, что если США сдержат обещание не поставлять дальнобойные ракеты, то нынешние системы до Крыма не достанут (их дальность 70-80 км).

2. "Моментом истины" будет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины со стороны России.

Издание считает, что после него станет понятно, сможет ли Киев удержаться и не наносить ответный удар по территории РФ.

08:20 Спикер Одесской ОВА Братчук записал видео, в котором сообщил об утренней воздушной тревоге. И и предупредил, что нельзя сообщать о ракетных обстрелах, пока их не подтвердят власти.

Отметим, что утром в Одессе слышали взрывы. Местные СМИ сообщали о работе ПВО в районе шести часов утра. То есть, видимо, был "прилет".

08:16 Актуальные на это утро карты боевых действий от "Института изучения войны".

08:15 Главные выводы по ситуации на фронте от "Института изучения войны" (США):

1. Сообщается, что российские войска продвинулись на севере от Славянска, взяв под контроль Яровую и Святогорск. Также они ведут наступление в западном направлении от Лимана в сторону Славянска, где им нужно будет форсировать реку Северский Донец в районе Райгородка.

Отметим, что Генштаб информацию о взятии Яровой и Святогорска не подтверждал. О Яровой сообщали российские телеграм-каналы, по Святогорску же они пишут, что там идут бои.

2. Силы вторжения пытаются продвинуться к Лисичанску с юга и запада, чтобы избежать боя через реку Северский Донец, но пока имеют ограниченные успехи.

3. Россияне имеют некоторый прогресс на севере от Авдеевки, пишет институт, ссылаясь на данные "ДНР". В частности, он повторяет информацию о том, что перерезана трасса на Константиновку, по которой снабжалась Авдеевка.

В то же время "Институт" уточняет, что эта дорога была давно под огневым контролем оккупантов. А российские телеграм-каналы пишут, что ВСУ в Авдеевке имеют еще две дороги для снабжения с запада - через Орловку.

4. Сообщается, что российские войска разрушили мосты через реку Ингулец в районе Давидова Брода Херсонской области - в ответ на контрнаступательное давление Украины. О продвижениях ВСУ здесь не сообщается, РФ усилила артиллерийское и авиационное воздействие.

08:14 В Харькове ночью обстреляли школу, которая находится в Киевском районе города.

Горела библиотека. После пожара нашли тело женщины, еще четыре человека пострадали, сообщает областное управление ГосЧС.

08:13 Как и ожидалось, вслед за США ракетные системы залпового огня Украине начнут передавать другие страны.

Вчера об этом заявили в Германии, а сегодня ночью - в Британии.

Министр обороны Бен Уоллес заявил о поставках в Украину систем M270 американского производства. Он также подтвердил, что США отправят Киеву свои новейшие установки HIMARS.

Отличие этих двух установок лишь в скорости хода: британский вариант гусеничный, а у HIMARS - колесный.

Сколько систем передадут британцы, не сообщается.

08:12 Сводка Генштаба ВСУ на утро 2 июня. Главное:

1. Из Лимана противник наступал на Райгородок в сторону Славянска, но понес потери и отошёл.

2. К югу от Северодонецка был штурм Устиновки и Бобрового. Правда, не сообщается с какой стороны - из Северодонецка или с юга.

В самом городе идут бои, сообщает Генштаб.

3. Противник ведёт бои в населенном пункте Камышеваха к северу от Попасной, где имеет частичный успех.

Видео танковых сражений в Камышевахе вчера публиковались в российских телеграм-каналах.

08:11 Главный материал газеты The New York Times сегодня - о переходе мира к более "рискованной ядерной эре".

Главный риск в том, что из-за войны в Украине может начаться ядерная гонка вооружений.

При этом диалог между ядерными державами, который позволил бы купировать угрозы, заблокирован из-за той же войны в Украине.

Второй риск - глядя на затяжную и кровавую войну в Украине, многие государства начнут пересматривать свою ядерную стратегию и моделировать применение атомного оружия в обычной, конвенциональной войне. Например, Китай.

Или Ближний Восток, который, вслед за Ираном, может пойти по пути создания своей ядерной бомбы.

Обсуждая возможный локальный ядерный удар со стороны России - например, по Украине, в США обсуждается "неядерный ответ".

Это сочетание дипломатических, санкционных и, возможно, военных шагов, но с использованием только конвенциональных систем вооружений, что позволило бы принудить "к немедленной деэскалации".

В общем тревожные настроения за океаном пошли из-за ситуации в Украине.

08:10 В Черном море количество ракетных кораблей России возросло до трех, сообщили в оперативном командовании "Юг".

Ранее там дежурил только "Адмирал Макаров", снаряженный "Калибрами".

Россияне также смогли отбуксировать от острова Змеиный поднятые со дна катера класса "Раптор" (ранее потопленные Украиной).

Их направили на ремонт в Севастополь.

08:00 ООН изменила название Турции в международных документах.

Теперь вместо Turkey будет Türkiye, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Анкара требует, чтобы именно такое написание использовалось в мире. Оно ближе к оригиналу названия страны на турецком языке.

Что-то вроде того, как Украина в свое время требовала писать Kyiv, а не Kiev.