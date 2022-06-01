Война против России будет продолжаться как минимум до зимы, так как ни одна из сторон не считает себя победителем.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"До осени-зимы этого года все будет развиваться очень парадоксально. Почему? Потому что остановиться никто не сможет. Ни одна, ни другая сторона не получит в нынешнем виде чувство победы. Украина точно не может остановиться. Это объективные обстоятельства... война не может остановиться по линии разграничения. Ни Херсонская, ни Запорожская, ни Донецкая, ни Луганская области категорически не хотят в этом "русском мире" жить", - сказал он.

По его словам, военное руководство полностью разделяет планы политических лидеров Украины относительно того, что замораживание войны недопустимо, и армия должна вернуть захваченные территории.

Также Подоляк рассказал, что Украина готова идти на любые обменные процедуры, чтобы вернуть украинских военных из российского плена.

"Мы будем готовы обменивать любой объем российских солдат на наших. Россияне нам не нужны. Думаю, что и России они не нужны. В России есть определенные категории солдат, которых они всегда захотят забрать. В первую очередь срочников. Сейчас мы очень заинтересованы в том, чтобы получать информацию о наших пленных в России: как они там, имеют ли они доступ к медицинским услугам, к надлежащему питанию, насколько эффективно их содержание, насколько оно позволяет им удовлетворять обычные потребности", - говорит Подоляк.

По его словам, несмотря на то, что сейчас приостановлены все переговоры, кроме гуманитарных, война завершится определенными переговорами и юридической фиксацией результатов на поле боя.

На данный момент, говорит Подоляк, ВСУ нужно выстоять на Донбассе, где Россия тратит свои главные резервы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война продлится "многие месяцы".

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.