Ближайшие несколько недель станут крайне важными для исхода противостояния в Украине. Об этом говорят военные чиновники США.

В частности, такое мнение высказал и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает The Washington Post.

"Следующие несколько недель будут очень, очень важными для исхода этой битвы, которая складывается", - сказал Милли.

Ранее украинский военный эксперт Николай Сунгуровский заявлял, что предстоящая неделя на донбасском фронте будет решающей, РФ кинет в бой последние резервы.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не ждать быстрого окончания войны.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.