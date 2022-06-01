Российский генерал Александр Дворников, которого, по данным британской разведки, назначили командующим войной в Украине, мог быть отстранён от командования операциями армии РФ в нашей стране.

Об этом пишет газета The New York Times.

В апреле СМИ сообщали, что командование российскими войсками, находящимися в Украине, передано генералу армии Александру Дворникову, который возглавлял Южный военный округ РФ и имел боевой опыт в Сирии.

Но, как пишет New York Times, с середины мая неизвестно, где он находится, что может указывать на его отстранение.

На это указывает и то, что CIT 26 мая сообщала о передаче командования начальнику Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковнику Геннадию Жидко.

Дворникова могли отстранить из-за отсутствия оперативных успехов. По данным источников The New York Times, Дворников, приняв в апреле командование, попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений.

Но он столкнулся с "глубокими и фундаментальными" системными недостатками российской армии - военные эксперты указывают, что в армии РФ некому принимать решения на низовом уровне.

Эти недостатки нельзя исправить за несколько недель, считают эксперты.

"Новая тактика генерала Дворникова, перезагрузка командования и управления таким образом, чтобы появилось лицо, принимающее решения, - все это было правильно или уместно", - заявил изданию генерал Филип Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США.

Неудача с перезагрузкой связана с тем, что российские войска были брошены в бой слишком быстро, как считают в Пентагоне "по решению из Москвы".

"Мы знаем, что президенты, вмешивающиеся в определение целей и оперативную тактику, - это верный путь к катастрофе", - заявила глава аналитического центра McCain Institute, комментируя сведения западных разведок, согласно которым Путин все больше вовлечен в принятие тактических решений.

Тем временем война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

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