Российского генерала Дворникова могли отстранить от командования войной в Украине - The New York Times
Российский генерал Александр Дворников, которого, по данным британской разведки, назначили командующим войной в Украине, мог быть отстранён от командования операциями армии РФ в нашей стране.
Об этом пишет газета The New York Times.
В апреле СМИ сообщали, что командование российскими войсками, находящимися в Украине, передано генералу армии Александру Дворникову, который возглавлял Южный военный округ РФ и имел боевой опыт в Сирии.
Но, как пишет New York Times, с середины мая неизвестно, где он находится, что может указывать на его отстранение.
На это указывает и то, что CIT 26 мая сообщала о передаче командования начальнику Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковнику Геннадию Жидко.
Дворникова могли отстранить из-за отсутствия оперативных успехов. По данным источников The New York Times, Дворников, приняв в апреле командование, попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений.
Но он столкнулся с "глубокими и фундаментальными" системными недостатками российской армии - военные эксперты указывают, что в армии РФ некому принимать решения на низовом уровне.
Эти недостатки нельзя исправить за несколько недель, считают эксперты.
"Новая тактика генерала Дворникова, перезагрузка командования и управления таким образом, чтобы появилось лицо, принимающее решения, - все это было правильно или уместно", - заявил изданию генерал Филип Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США.
Неудача с перезагрузкой связана с тем, что российские войска были брошены в бой слишком быстро, как считают в Пентагоне "по решению из Москвы".
"Мы знаем, что президенты, вмешивающиеся в определение целей и оперативную тактику, - это верный путь к катастрофе", - заявила глава аналитического центра McCain Institute, комментируя сведения западных разведок, согласно которым Путин все больше вовлечен в принятие тактических решений.
Тем временем война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.
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