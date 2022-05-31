Быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит, и для победы "еще многое нужно сделать". А люди, которые прогнозировали окончание войны в апреле, "говорили опасную вещь".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

"К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое нужно сделать. Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны. До тех пор пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задание России по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим следует жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы", - заявил Данилов.

Отметим, что завершение активной фазы боевых действий через "две-три недели" начиная с февраля прогнозировал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Теперь Арестович спрогнозировал перелом на фронте не в пользу России к середине июня.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что для победы над Россией потребуются жизни десятков тысяч украинцев.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.