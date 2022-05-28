Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация на фронте может поменяться не в пользу России после 15 июня. Он связал свой прогноз с поездкой министра обороны Алексея Резникова на новую встречу военных министров НАТО, которая в эти дни пройдет на базе "Рамштайн".

Прогноз Арестович дал в интервью российскому блогеру Марку Фейгину.

"Я думаю, после 15-16 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу и сильно не в пользу российской армии. Они попытаются купировать это и достичь каких-то результатов до 15-17 числа", - заявил Арестович .

Ранее советник Ермака предрекал, что украинская армия будет готова к активному контрнаступлению на позиции РФ после получения достаточных объемов тяжелого вооружения от партнеров. И произойдёт это к середине июля.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.