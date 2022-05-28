Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, чем обеспечиваются успехи украинской артиллерии.

Речь об этом зашла в беседе с Юлией Латыниной 26 мая.

Латынина спросила, как украинским артиллеристам удается выигрывать там, где на них катится вал российских атак, используя самые обычные планшеты, квадрокоптеры и гражданскую сеть "Старлинк".

На это Арестович ответил, что такая ситуация сложилась не сейчас, а 6-8 лет назад, когда начали активно использовать планшеты и создали программное обеспечение типа "Крапива". В него были вшиты таблицы стрельб. Помимо этого, армия постепенно насытилась квадрокоптерами. В итоге получился маленький разведывательно-ударный комплекс, включающий разведку, наведение и корректировку огня.

Сейчас в Украинской армии нет подразделений, где бы не было квадрокоптера. А главное - возникла школа использования такой системы

"За 8 лет войны на востоке мы научились воевать. У нас лучшие артиллеристы в мире, которые учатся на западных образцах вооружения в несколько раз быстрее, чем планируют инструкторы. В ВСУ была создана школа применения БПЛА для управления боем, наведения на цель нашей артиллерии и миномётов. Была разработанная целая система, которой нет у армии противника", - заявил Арестович.

Ранее Арестович называл направления, где российские войска несут потери.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.