Мэр Днепра Борис Филатов обозвал "говорящей ж@пой с вкрадчивым голосом" советника главы Офиса президента Алексея Арестовича после того, как Арестович в интервью Марку Фейгину заявил, что ситуация на фронте "аховая".

"Еще пару недель назад говорящая ж@па ОП по фамилии Арестович вкрадчивым голосом рассказывала дамам бальзаковского возраста о том, что война скоро закончится. Дамы в ответ подбрасывали в воздух чепчики. Сегодня говорящая ж@па сообщила, что ситуация "аховая". Скажите, коллеги облегченные властью, а я разве не предупреждал, что ваша информационная политика это полное гуано, которое рассчитано на дебилов, а не на нацию свободных людей?" - пишет Филатов.

Напомним, Арестович усомнился, нужна ли победа Украины в войне США и Западу.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.