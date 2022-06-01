Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что боевые действия в Украине продлятся еще "много месяцев".

Об этом он заявил 1 июня на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы не можем предвидеть, как будет развиваться конфликт и каким образом он закончится. Мы только можем оценить, что предвидим еще много месяцев конфликта", - ответил Блинкен на вопрос журналиста о перспективах войны и сроках ее окончания.

Также Блинкен заверил, что США будут продолжать поставки военного снаряжения Украине, адаптируя такую помощь в зависимости от обстановки.

"Наша задача - сделать так, чтобы Украина располагала необходимыми ей средствами для защиты от этой агрессии, для ее отражения - но также для того, чтобы ее позиции были максимально сильны на любых возможных переговорах с Россией", - сказал Блинкен.

Глава американской дипломатии добавил, что США регулярно адаптировали свою военную помощь Киеву, анализируя потребности украинской армии на каждом конкретном этапе.

"И мы намерены продолжать это делать и далее", - подчеркнул Блинкен.

Ранее Блинкен заявил об утверждении Белым домом нового пакета помощи Украине, в которую войдут РСЗО большой дальности.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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