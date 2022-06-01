Обстрел Славянска, штурм Северодонецка и авиационные удары на Донецком направлении. Сводка Генштаба 1 июня
В среду вечером, 1 июня, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежую сводку о ситуации на фронте.
Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.
Главное в сводке украинского Генштаба:
1. На Харьковском направлении российские войска ведут артобстрел позиций ВСУ в районах н. п. Русские Тишки, Золочев и Дергачи.
2. На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии украинские позиции в районах населенных пунктов Святогорск (Донецкая область) и Родное (Харьковская область, севернее Барвенково).
3. Также противник вёл наступление в направлении Долгенького и Дубравного (Изюмский район), понес потери и отошел.
4. На Донецком направлении противник наносил авиационные удары в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Щербака, Рот, Покровского и Новоселовки.
5. На Северодонецком направлении российские войска штурмуют Северодонецк, имеют частичный успех, установили контроль над восточной частью города.
6. На Бахмутском направлении противник проводит штурм в Камышевахе, но безуспешно.
7. На Южнобужском направлении враг обстреливает украинские войска из минометов и ствольной артиллерии в районах н. п. Снегиревка, Высокополья и Золотая Балка.
Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.
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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.