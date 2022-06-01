Утром в среду, 1 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что серьезные бои идут в районе Долгенького, откуда противник отвел часть подразделений в Изюм для восстановления.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, в Брянской области российская армия оборудует позиции в трех километрах от границы с Украиной.

Из Лимана россияне наступают на село Старый Караван по трассе, ведущей на Славянск. Там сейчас идут бои, сообщил Генштаб.

Также противник ведет штурмовые действия в северных, южных и восточных районах Северодонецка, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.

Кроме того, Генштаб сообщает, что продолжаются бои за трассу Лисичанск-Бахмут, россияне пытаются вытеснить ВСУ из Белогоровки. Также идут бои за Врубовку, которая соединяет эту трассу и украинские войска в Горском.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях прошлого дня.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.