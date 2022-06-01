Войска РФ закрепляются в центре Северодонецка, продолжаются бои за трассу Лисичанск-Бахмут - сводка Генштаба
Утром в среду, 1 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что серьезные бои идут в районе Долгенького, откуда противник отвел часть подразделений в Изюм для восстановления.
Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.
По данным Генштаба, в Брянской области российская армия оборудует позиции в трех километрах от границы с Украиной.
Из Лимана россияне наступают на село Старый Караван по трассе, ведущей на Славянск. Там сейчас идут бои, сообщил Генштаб.
Также противник ведет штурмовые действия в северных, южных и восточных районах Северодонецка, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.
Кроме того, Генштаб сообщает, что продолжаются бои за трассу Лисичанск-Бахмут, россияне пытаются вытеснить ВСУ из Белогоровки. Также идут бои за Врубовку, которая соединяет эту трассу и украинские войска в Горском.
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