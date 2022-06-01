Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке часть украинских военнослужащих отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Часть же - продолжает бои внутри города.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, отвечая на соответствующий вопрос.

"Эвакуация приостановлена. Гумпомощь в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов — на время этого может хватит", - добавил он.

Напомним, вчера он заявил, что Россия контролирует 70% территории Северодонецка. Сегодня также британская разведка озвучила, что войска РФ контролируют больше половины города.

Кроме того, ранее губернатор говорил, что ситуация в Луганской области на грани критической.

Также Гайдай считает, что захватив Луганскую область, российские войска пойдут дальше на Донецкую.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

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