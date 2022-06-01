Войска РФ оккупировали больше половины Северодонецка - британская разведка
Британская разведка заявила, что российские наземные операции остаются сосредоточенными в небольшом секторе Луганской области.
По ее данным, с 30 по 31 мая активизировались бои на улицах Северодонецка, российские войска приближались к центру города. Скорее всего, более половины города в настоящее время оккупировано российскими войсками, в том числе чеченскими боевиками.
Об этом говорится в сводке Министерства обороны Британии, обнародованной в Twitter-аккаунте.
За пределами Донбасса, добавили разведчики, Россия продолжает наносить дальние ракетные удары по инфраструктуре на территории Украины.
Под них попал стратегически важный мост, который связывает Украину с Румынией и с украинскими портами на Дунае, которые стали критически важными для украинского экспорта после блокады украинских черноморских портов Россией.
Речь о мосте через Днестровский лиман в Одесской области, по которому россияне снова на днях нанесли удар.
В Украине утверждают, что этот мост давно не функционирует. Как видим, у Лондона другие данные.
Напомним, ранее Институт изучения войны показал карту боевых действий в Украине и сообщил, РФ сосредотачивается на Славянске.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.
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