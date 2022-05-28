Британская разведка подготовила новую сводку о военной ситуации в Украине. Ее утром 28 мая в Twitter опубликовало Минобороны Великобритании.

Первая часть посвящена Лиману. Большая часть города захвачена, и теперь Россия может переходить к следующему этапу наступления на Донбасс, считает разведка.

"Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец", - говорится в отчете.

Британцы предполагают, что в ближайшие дни российские подразделения в этом районе, скорее всего, начнут форсировать реку.

И, хотя основные усилия будут прилагаться у Северодонецка, плацдарм у Лимана даст России преимущество на потенциальной следующей фазе наступления - на Славянск и Краматорск.

Вторая часть сводки - о ситуации на оккупированных территориях. 26 мая Денис Пушилин заявил, что "референдум" будет проведен, если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области Украины. Их захват Кремль преподнес бы как оправдание вторжения.

Однако ВСУ продолжают вести организованную оборону и наносят урон РФ.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.