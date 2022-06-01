Американский Институт изучения войны полагает, что российские силы все больше сосредотачиваются на наступлении на Славянск с юго-востока от Изюма и западнее Лимана.

Об этом говорится в отчете за минувшие сутки.

Сообщается, и что противник продвигается вперед в Северодонецке и вокруг него.

Российские войска, вероятно, надеются наступать на Лисичанск из Тошковки, чтобы избежать боя через реку Северский Донец со стороны Северодонецка, пишет Институт.

Российская группировка в Херсонской области, вероятно, ощущает на себе давление ограниченного украинского контрнаступления на северо-западе Херсонской области, тем более, что большая часть оперативных действий России в настоящее время сосредоточена на захвате Северодонецка, добавили эксперты.

Также Институт изучения войны приводит детальный разбор украинского контранступления на севере Херсонской области.

За последние несколько дней украинские силы предприняли несколько локальных контратак к западу от реки Ингулец. Управление стратегических коммуникаций Украины опубликовало изображения уничтоженной российской артиллерийской техники в Давидов Брод, важном в оперативном отношении населенном пункте, расположенном по обе стороны контролируемой Россией трассы Т2207.

Трасса Т2207 огибает северо-восточную границу Херсонской области и соединяется с параллельной трассой Т0403, ведущей в Кривой Рог и Запорожье.

Украинское контрнаступление на Давыдов Брод может помешать России поддержать подразделения к северу от населенного пункта, где также действуют ВСУ.

Генштаб Украины не подтвердил, что украинские войска освободили Давидов Брод, но многочисленные видео и сообщения в социальных сетях предполагают, что российские войска могли уйти из населенного пункта 31 мая.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.