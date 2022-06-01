Институт считает, что войска РФ надеются наступать на Лисичанск из Тошковки. Фото: flickr.com

Американский Институт изучения войны полагает, что российские силы все больше сосредотачиваются на наступлении на Славянск с юго-востока от Изюма и западнее Лимана.

Об этом говорится в отчете за минувшие сутки.

Сообщается, и что противник продвигается вперед в Северодонецке и вокруг него.

Российские войска, вероятно, надеются наступать на Лисичанск из Тошковки, чтобы избежать боя через реку Северский Донец со стороны Северодонецка, пишет Институт.

Российская группировка в Херсонской области, вероятно, ощущает на себе давление ограниченного украинского контрнаступления на северо-западе Херсонской области, тем более, что большая часть оперативных действий России в настоящее время сосредоточена на захвате Северодонецка, добавили эксперты.

карта боевых действий на востоке Украины от института изучения войны

карта боевых действий в Украине от института изучения войны

Также Институт изучения войны приводит детальный разбор украинского контранступления на севере Херсонской области.

За последние несколько дней украинские силы предприняли несколько локальных контратак к западу от реки Ингулец. Управление стратегических коммуникаций Украины опубликовало изображения уничтоженной российской артиллерийской техники в Давидов Брод, важном в оперативном отношении населенном пункте, расположенном по обе стороны контролируемой Россией трассы Т2207.

Трасса Т2207 огибает северо-восточную границу Херсонской области и соединяется с параллельной трассой Т0403, ведущей в Кривой Рог и Запорожье.

Украинское контрнаступление на Давыдов Брод может помешать России поддержать подразделения к северу от населенного пункта, где также действуют ВСУ.

Генштаб Украины не подтвердил, что украинские войска освободили Давидов Брод, но многочисленные видео и сообщения в социальных сетях предполагают, что российские войска могли уйти из населенного пункта 31 мая.

детальный разбор украинского контранступления на севере Херсонской области от американского института изучения войны. Карта

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева. 

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