В Минобороны заявляют, что некоторые представители местного населения в Херсонской области мешают процессу освобождения территорий.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Мы сталкиваемся со сложной ситуацией, когда есть некоторые представители местного населения, которые начинают работать на оккупанта. Конечно, этих людей обнаруживают, с ними работают, но их деструктивная работа усложняет и процесс освобождения и работу на территориях, которые оккупированы", - сказала она.

Напомним, 27 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска провели удачную контратаку в районе села Давыдов Брод Херсонской области. По его словам, последствием контратаки может стать отрезание группировки российских войск под Кривым Рогом от Херсонской группировки.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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