Назначенные россиянами "власти" Херсонской области объявили о полном закрытии границы с подконтрольной Украине территорией.

"Заместитель главы Херсонской областной администрации" Кирилл Стремоусов, мотивировал это вопросами безопасности.

"Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно", - утверждает Стремоусов.

Напомним, вчера советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска провели удачную контратаку в районе села Давыдов Брод Херсонской области. По его словам, последствием контратаки может стать отрезание группировки российских войск под Кривым Рогом от Херсонской группировки.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.