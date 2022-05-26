Назначенный РФ "глава администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на территории региона заработали российские мобильные операторы. Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, в оккупированном Херсоне 24 мая был слышен сильный взрыв. После этого в городе исчезла мобильная связь операторов "Киевстар" и Vodafone.

Также в Херсонской области сотовая связь и интернет от всех украинских операторов исчезали 30 апреля, но позже были восстановлены.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.