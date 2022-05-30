В Херсонской области заработал крымский оператор сотовой связи Win mobile. Об этом заявил назначенный Россией "замглавы военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов, сообщают российские СМИ.

"В продажу уже поступили SIM-карты мобильной связи. Очень много людей покупают SIM-карты нового оператора. Мы уже напрямую связываемся из Херсонской области с любыми регионами Российской Федерации", - заявил он.

Напомним, о продаже российских сим-карт в Херсонской области начали сообщать на прошлой неделе. Также мы сообщали, что "глава администрации" Херсонской области назвал сроки "присоединения" региона к России.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.