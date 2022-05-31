Среди американцев усиливается экономический пессимизм. Это показал опрос Института Гэллапа.

14% взрослых в США оценивают экономические условия как отличные или хорошие, 46% говорят, что они плохие, а еще 39% считают их довольно удовлетворительными. При этом в апреле 20% американцев оценили экономику положительно, а 42% заявили, что она плохая.

"Экономический пессимизм американцев изменился к худшему в этом месяце и, вероятно, достиг самого низкого значения с окончания Великой рецессии (мирового экономического кризиса 2008 года - Ред.)", - пишут авторы исследования.

В прошлом году, когда инфляция начала расти, большинство других экономических факторов, включая экономический рост, стоимость акций и безработицу, оставались здоровыми. Но в I квартале рост сократился, и если во II квартале будет наблюдаться аналогичное снижение объема производства, США подпадут под обычное определение рецессии, используемое экономистами. Такое обозначение может еще больше подорвать экономическую уверенность США, добавили в институте.

Участникам опроса также был задан вопрос, с какой, по их мнению, наиболее важной проблемой страна сталкивается сегодня. По мнению 19%, это правительство / плохое руководство, далее следует ответ высокая стоимость жизни / инфляция (18%), еще 12% назвали экономику в целом. Среди пяти наиболее популярных ответов также фигурируют иммиграция (8%) и расовые отношения / расизм (6%).

Как писала "Страна", в США бьют рекорды цены на бензин.

Также мы сообщали, что в феврале в США годовая инфляция обновила максимум за 40 лет.