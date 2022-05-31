Украинским беженцам понравилось обустройство европейских городов, но менталитет и взаимоотношения людей предпочитают украинские. Такие выводы опроса, проведенного компанией Gradus Research среди украинских беженцев.

Опрошенным украинцам больше нравится родной менталитет и устройство жизни: 36% за то, что это лучше в Украине, 19% - в Европе.

При этом украинцам больше нравится обустройство европейских городов: 22% против 41%; качество воды из-под крана: 21% против 38%; сортировка и вывоз мусора: 14% против 45%.

О том, что в Украине меньше коррупции, чем в Европе, уверены лишь 11% опрошенных, а 36% считают, что коррупции в Европе меньше.

Из явных преимуществ Украины - диджитализация, меньший уровень бюрократии и размер тарифов.

Отметим, что в МВД ожидают, что в Украину не вернутся всего 1,5 миллиона беженцев. То есть власти уверены, что большинство уехавших решит вернуться домой.

Ранее "Страна" публиковала рассказы украинских беженцев о жизни в ЕС. "Силы и желание помогать нам пропадают".

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.