С начала войны в Италию выехали более ста тысяч украинских беженцев, что заметно меньше, чем, скажем, в Польшу или Германию, но все равно немало.

Еще в марте Италия утвердила программу поддержки украинцев. Как и в других странах Европы нашим гражданам предоставляют гуманитарную защиту на год по 24 параграфу.

Это гарантирует право на легальное проживание, работу, медицинскую помощь. Также итальянское правительство анонсировало выплаты беженцам: по 300 евро на человека в течение трех месяцев. Но на данный момент денег еще никто не получил (хотя финансирование недавно увеличили с 500 до 800 млн евро). Выплаты ожидаются с июня. Между тем в Телеграм-чатах украинцев в Италии выросло количество тех, кто уже просит поддержки у соотечественников: сбросить небольшую сумму на карточку, так как не хватает на еду.

В целом наши беженцы отмечают, что в Италии непросто найти доступное жилье и работу. Зарплаты, которые предлагают украинцам (около 7 евро в час), ниже, чем, например, в Германии или Голландии (10-12 евро). А за медпомощь во многих случаях приходится доплачивать из своего кармана.

Впрочем, для некоторых украинцев в Италии открываются неплохие карьерные перспективы. Скажем, наши медики могут получить работу без подтверждения диплома (хотя на практике есть нюансы).

Разбирались, как украинцы устраиваются в Италии.

Выбивание бесплатного проезда и талоны на еду

В Италии заявлено много разных бонусов для украинских беженцев. Хотя в реальности добиться обещанного не всегда просто. И это со старта становится неприятным сюрпризом для наших граждан.

Например, для украинцев, которые прибывают в Италию на собственных авто, в первые пять дней после въезда не нужно платить за дороги. Предварительно необходимо распечатать и заполнить анкету с сайта дорожной полиции, что, по идее, должно сделать бесплатный проезд беспроблемным и быстрым.

Но на практике не всегда выходит так.

"На пунктах контроля возле Милана все работает в автоматическом режиме. С оператором можно связаться, но наш не говорил по-английски, а итальянского мы не знаем. Поэтому мы застряли на пункте надолго, за нами выстроилась огромная очередь, водители стали возмущаться, пояснять нам, как платить. Бесплатно нас пропустили только после того, как на столпотворение подтянулась полиция. Такая же ситуация повторилась в районе Неаполя. В итоге бесплатный проезд стоил нам нервов, но сэкономили около 60 евро. Хотя мои знакомые, попавшие в такую же ситуацию, предпочли заплатить и ехать спокойно", - рассказала нам киевлянка Ирина, которая сейчас находится в городе Бари в итальянской Апулии.

Отметим, что те, кто добирается своим ходом, могут воспользоваться услугами перевозчика Marino Bus - он для украинцев бесплатный. Но на поезда Trenitalia бесплатные билеты можно получить в течение пяти дней с момента пересечения границы и только в одном направлении - то есть, бесплатно кататься по Италии не получится. Да и на практике даже билеты в один конец удается получить не всем - нередко людям отказывают, говорят, якобы, уже закончились квоты на конкретный поезд или автобус.

Ирина также рассказала, что в Италии не так много предложений по гуманитарке, как, скажем, в Польше, Германии и других европейских странах.

"Можно получить в Caritas ваучеры на покупку еды в супермаркетах на 30 евро на человека. Также выдают одежду, предметы гигиены при некоторых церквях. Но в целом это не массово", - говорит Ирина. При этом продукты питания в Италии недешевы. Так, килограмм куриного филе стоит 7-9 евро, буханка хлеба - 1,5 евро, десяток яиц - 2-3 евро и т.д.

Доплаты за врачей и туристическое жилье

Что касается медицины, то, несмотря на то, что украинцам вроде бы гарантирован полный доступ к ней, на самом деле страховка ASL полностью покрывает только услуги семейного врача. К которому, к слову, "прикрепиться" не всегда просто, так как существуют квоты на количество пациентов.

"Мы регистрировались в больнице в небольшом городке возле Лече. Из 10 семейных врачей места были только у одного, да и то принимал он в другом городке в 10 километрах от нашей клиники", - рассказала нам жительница Винницы Оксана, которая сейчас находится в Италии.

Среди плюсов итальянской медицины она отмечает широкий доступ к бесплатным вакцинам - их предлагают уже при первом визите к семейнику. Также, по отзывам наших беженцев, хорошо работает экстренная помощь.

Но есть и минусы. За походы к узким специалистам (даже по направлению семейного врача) во многих случаях нужно доплачивать от 20 до 50 евро, плюс процесс ожидания визита может растянуться до двух месяцев.

"Но даже в сравнительно небольших городах есть большие частные клиники. Там тоже прием по записи, но за неделю-полторы можно попасть к узкому специалисту. Стоимость консультации - 80-150 евро, в зависимости от уровня клиники и специализации врача", - рассказала нам Оксана.

По ее словам, в Италии, если не хочешь жить в пункте приема беженцев или при церковной общине, не так просто найти доступное жилье.

Итальянцам, которые готовы принимать украинцев, власти доплачивают по 300 евро, но всего три месяца, то есть в конце мая сроки как раз истекают. И начинается туристический сезон, когда ценники на жилье взлетают. Квартира в долгосрочную аренду в небольшом городе стоит около 500-700 евро в месяц. Но снять ее не так просто: помимо permesso (временного вида на проживание) хозяева просят показать трудовой договор, подтвердить доходы. То есть для арендаторов устраивают своего рода кастинги. Социального жилья для беженцев или оплату проживания в съемных квартирах за счет бюджетных средств (что есть во Франции, Германии, Австрии) Италия не предоставляет.

"Мы с марта жили в отеле, прямо на берегу моря. Условия хорошие, трехразовое питание. Но недавно нас предупредили, что с июня бесплатное проживание заканчивается, можно на льготных условиях остаться за 700 евро в месяц, что якобы недорого, так как в разгар сезона сутки в нашем отеле стоят 50-70 евро. Но для нас сумма все равно неподъемная", - говорит жительница Полтавской области Мария, которая выехала в город Пенетто недалеко от Рима.

По ее словам, наши беженцы сейчас пытаются найти варианты по проживанию в менее туристических районах.

"Италия - очень живописная и приятная для отдыха страна. Но для нас сейчас начало туристического сезона - это просто кошмар. Ведь дорожает не только жилье - поднимаются цены на услуги, продукты на рынках и др", - добавила Мария.

"Выплаты пока никто не получил"

Поддержать наших беженцев могла бы обещанная финансовая помощь для украинцев - 300 евро в месяц на взрослого плюс 150 евро на ребенка. Платить ее итальянское правительство планирует в течение трех месяцев с момента подачи человеком заявления на временное убежище.

Но пока денег никто не получил. Первые выплаты обещают с июня.

"Тогда как в Германии людям платят помощь еще даже до официальной регистрации, мы не получили ни копейки, хотя в Италии находимся еще с марта", - говорит Мария.

На получение помощи нужно зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе, заполнить анкету (обязательное условие - введение фискального номера, который выдается при регистрации в полиции). Информация о возможности получить деньги придет на телефон, но получать средства нужно лично в почтовом отделении, выдавать их обещают наличными.

При этом есть нюанс: на помощь могут претендовать украинцы, которые нашли жилье самостоятельно. Если вас расселили по государственной программе, выплат не будет (их получит принимающая сторона).

Конкуренция с заробитчанами и возможности для медиков

Для украинских беженцев в Италии поиск работы выходит на первый план - иначе долго не продержишься.

Итальянский рынок труда давно открыт для наших заробитчан, которые традиционно устраиваются сиделками (баданте), домработницами или на сельскохозяйственные работы.

Таких предложений много и сейчас. Хотя зарплаты просели. Например, в Телеграм-чате украинцев в Италии предлагают вакансии сиделок с зарплатой 600-700 евро в месяц, хотя стандартная такса для такого персонала - 800-1000 евро.

Также немало предложений по сезонным сельхозработам, скажем, на сбор черешни. Платят 7 евро в час, что по меркам западноевропейских стран немного: в Германии и Голландии фермеры предлагают украинцам 10-12 евро в час.

Больше можно получать в сфере общепита или гостеприимства - до 1,2- 1,5 тысяч евро в месяц, но нужно хотя бы базовое знание итальянского и/или английского.

Есть предложения для украинцев от производственных компаний. Например, фирма из Флоренции ищет сортировщика соусов на 10 евро в час. На такие же деньги зовут рабочих на кондитерский комбинат в Палермо. В Вероне можно устроиться на сырзавод на 12 евро в час. Такую же таксу анонсирует шоколадная фабрика Nestle в Палермо. Работать придется по 8-10 часов в день, 5-6 дней в неделю, опыт работы и знание языка необязательны, плюс обещают жилье (комнату на 2-3 человек).

Но самые большие карьерные возможности в Италии для украинских медиков. До 2023 года они могут работать в государственных и частных клиниках Италии без подтверждения диплома. Нужно только получить апостиль в украинском Минздраве и сделать перевод диплома и дополнений к нему на итальянский язык (это стоит от 100 до 300 евро). Зарплаты медсестер в Италии стартуют с 1,5 тысяч евро в месяц, врачей - от 2-2,5 тысяч. В частных клиниках узкие специалисты получают 3,5 тысячи евро в месяц и выше.

Правда, при этом есть нюанс: нужно знать итальянский. Хотя в реанимацию, неонатологию, на ночные смены (то есть, там, где общение с пациентами и их родственниками сведено к минимуму) можно устроиться с базовыми знаниями итальянского или английского.

В целом найти работу в Италии нашим беженцам не так просто, несмотря на то, что предложения есть. Приходится конкурировать в первую очередь с заробитчанами, которые лучше ориентируются в местном рынке труда и имеют хотя бы базовые знания итальянского. Поэтому многие беженцы так никуда и не устроились.

"Я разослала десятки резюме. Готова работать няней, сиделкой, но на неполную занятость, так как у меня двое детей. Но таких предложений нет или же предлагают копеечные зарплаты, например, 300 евро в месяц за 4-часовой рабочий день. Этих денег здесь ни на что не хватит", - говорит нам беженка из Харьковской области Елизавета.