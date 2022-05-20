Правительство Болгарии уменьшит компенсации на питание и проживание беженцев из Украины, размещенных в болгарских отелях и базах отдыха.

Суммы уменьшат с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день.

Новая программа, разработанная оперативной координационной группой, предусматривает, что 15 левов хватит на оплату размещения и трехразового питания.

Ранее мы писали, что Болгария решила помогать Украине только ремонтом украинской военной техники.

Также "Страна" сообщала, что в столице Болгарии на два часа установили памятник "Крик украинской матери", осуждающий войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.