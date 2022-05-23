Израиль разрешает трудоустройство украинским беженцам
Израиль предоставит украинским беженцам право официального трудоустройства. Соответствующее решение подтвердила глава МВД Израиля Айелет Шакед.
Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.
Сейчас ведется работа по процедуре оформления разрешительных документов для трудоустройства.
Отметим, что также в Германии могут упростить трудоустройство для украинцев.
А еще 8 мая сообщалось, что четверть выехавших в Польшу украинцев уже официально трудоустроились.
Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.
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