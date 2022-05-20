Оформить статус безработного и выплаты по безработице стало возможно в государственном приложении "Дия".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Услуга доступна для украинцев, потерявших работу во время войны, проживающих на территориях подконтрольных РФ или, где ведутся активные боевые действия.

Выплаты по безработице будут поступать на карту "еПидтримка".

Публикуем видеоинструкцию, как это сделать.

Ранее в Минэкономики сообщали, что внутренние переселенцы смогут получить в Украине статус безработного и пособие.

А вот "Слуги народа" предлагают установить трудовую повинность для официально безработных.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.