Польша нуждается в миллиардах евро для содержания украинских беженцев. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Павел Шефернакер, сообщает агентство PAP.

"С самого начала мы говорили, что помощь, которую мы предоставляем, составляет миллиарды евро, а не миллионы. Помощь Европейского союза для стран, которые помогают беженцам, также должна считаться в миллиардах так, как это было в случае Турции или Греции в 2015-2016 годах", - заявил Шефернакер.

По его словам, предложения Еврокомиссии на сегодняшний день "далеко недостаточные".

Ранее мы писали, что украинские беженцы продолжают трудоустраиваться на работу в Польше, несмотря на урезание зарплат из-за высокой конкуренции. "Страна" выяснила, на каких работах устраиваются украинцы в Польше и сколько получают.

Напомним, война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.