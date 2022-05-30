Виктор Андрусив, советник главы МВД, в комментарии "Стране" сообщил, сколько беженцев может осесть за границей и не вернется в Украину.

"Согласно мировой статистике военных конфликтов, возвращаются в страну 80%, 20% могут не вернуться. В данный момент уже 60% украинских беженцев вернулось домой (из 7,6 млн). Можем исходить из того, что, вероятно, 1-1,5 млн украинских беженцев не вернется. Но это будет зависеть от того, сколько продлится война и как она будет завершаться", - прогнозирует Андрусив.

При этом Виктор Андрусив считает, что Украину может ожидать новая волна выезда из страны уже к концу сентября.

"Люди-то возвращаются, но работы нет. Если война будет затягиваться, я не исключаю новую волну выезда из Украины. В конце сентября уже станет понятно, война с нами надолго или ненадолго. Посмотрим, как пройдут летние военные кампании. Но уже сейчас видно, что Путин решил затягивать войну", - считает эксперт.

При этом, пока длятся боевые действия, у Украины по факту нет инструментов поощрения беженцев возвращаться домой.

"Возвращаются люди не потому, что их что-то мотивирует здесь. Их стимулирует в первую очередь отсутствие нормальных условий там, за границей. Они не могут найти там хорошую работу, потому что часто не знают языка. Соответственно, они могут рассчитывать только на низкоквалифицированную работу. Хорошее качественное жилье дорогое, приходится жить в условном спортзале. В целом, условия там не очень хорошие. И именно это стимулирует их возвращаться", - анализирует Виктор Андрусив.

Ключевым фактором для возвращения украинских беженцев станет начало "Большой отстройки" всего, что было разрушено войной.

"Тогда можно будет задействовать много людей и компаний. Тогда приехать в Украину будет в интересах многих людей. Но сейчас, на момент войны, очень сложно поощрить людей возвращаться. И, возможно, не стоит этого делать - все еще сохраняются угрозы ракетных ударов, обстрелов и штурмов", - объясняет советник главы МВД.

Напомним, что Виктор Андрусив рассказал, что в Украину вернулись уже 4,8 миллиона человек - 60% из 7,6 миллионов покинувших страну. В числе причин возвращения неудовлетворительные условия в бесплатном жилье, высокие цены на съемное и языковой барьер для прием на работу.

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