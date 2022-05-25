В "Дие" запустили опрос для украинцев о праве граждан на владение оружием
Минцифры предлагает украинцам поучаствовать в опросе о праве граждан на владение оружием. Тема опроса - "Какой вариант владения оружием вы считаете уместным?".
Принять участие можно в приложении "Дия". На выбор - три варианта:
- для специального использования,
- для личного,
- против владения оружием.
Голосование продлится 7 дней.
Ранее глава Минороны Резников рассказал, как Украина купила в натовском онлайн-магазине ружья для стрельбы по дронам.
Как писала "Страна", глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи министров обороны 40 стран заявил, что Киеву по-прежнему не хватает оружия, особенно в свете битвы за Донбасс.
Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.