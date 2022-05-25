Минцифры предлагает украинцам поучаствовать в опросе о праве граждан на владение оружием. Тема опроса - "Какой вариант владения оружием вы считаете уместным?".

Принять участие можно в приложении "Дия". На выбор - три варианта:

для специального использования,

для личного,

против владения оружием.

Голосование продлится 7 дней.

Ранее глава Минороны Резников рассказал, как Украина купила в натовском онлайн-магазине ружья для стрельбы по дронам.

Как писала "Страна", глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи министров обороны 40 стран заявил, что Киеву по-прежнему не хватает оружия, особенно в свете битвы за Донбасс.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.