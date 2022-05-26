Большинство украинцев испытывают в связи с войной гнев и ненависть, а также гордость за нашу страну и ее армию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

13-18 мая социологи опросили 2 000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме Крыма.

Выяснилось, что топ-эмоции, которые вызывает у украинцев война, - это гнев/возмущение/ненависть/отвращение (53%), гордость за Украину/армию (52%) и тревога/страх/ужас (38%). Еще 19% респондентов испытывают шок; 7% - угнетенность и оцепенение; 6% - стыд; 3% - восторг.

Также социологи выяснили, что к середине мая всего 2% украинцев хорошо относятся к РФ, о своем плохом отношении к России заявляют 92% жителей страны. При этом, по информации КМИС, еще в начале февраля 2022 года 34% украинцев хорошо относились к России, несмотря на продолжающуюся несколько месяцев подряд эскалацию.

Авторы исследования отмечают, что абсолютное большинство граждан – 82% – продолжающих проживать на оккупированной после 24 февраля 2022 года территории отрицательно относятся к России, и только 6% положительно относятся к ней.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным социологов, 82% украинцев выступают против территориальных уступок ради мира в стране.

Также мы писали, что в начале апреля две трети украинцев были уверены, что дружба с россиянами уже не наступит никогда.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.