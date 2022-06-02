Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал "охладить пыл" по контрнаступлению в Херсонской области, о котором много говорили в последние дни.

Арестович рассказал, что россияне готовились наступать на этом участке, но ВСУ их опередили и "влупили" по трем направлениям, переправившись через Ингулец.

"Украинские войска форсировали реку, создали плацдарм, дальше все ждали от них успеха, но так не бывает. Российское командование перебросило туда свои части и пошло таранить эти плацдармы", - рассказал советник Ермака в эфире "Фейгин Live".

Он сказал, что ВСУ понесли потери, но разгромили в этих боестолкновения батальоно-тактическую группу России "в ноль".

По словам Арестовича, украинские войска уже отошли на свои позиции, но они "сорвали наступление противника".

"То есть контрнаступление ВСУ под Херсоном уже окончено", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что украинская армия освободила более 20 населенных пунктов под Херсоном и продолжает наступать.

Также "Страна" сообщала, что россияне взрывают мосты на юге Украины, опасаясь контрнаступления ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.