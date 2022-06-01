На контролируемой россиянами территории Херсонской области по-прежнему нет украинской мобильной связи и интернета.

Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в Telegram-канале.

"В настоящее время обстановка на временно оккупированной Херсонской области остается стабильно тяжелой. Отсутствует мобильная связь и частично интернет на территории временно находящейся под оккупацией области. Россияне намерены подключить интернет и мобильную связь через российских провайдеров и операторов", - написал Лагута.

Напомним, вчера советник "главы Крыма" Аксенова заявил, что оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей перевели на российскую мобильную связь и интернет.

Также мы писали, что в "ДНР" мобильные номера перевели на российский телефонный код.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.