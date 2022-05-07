В т.н. "ДНР" мобильный оператор "Феникс" перевел абонентов на российский телефонный код "+7".

Об этом сообщил "глава ДНР" Денис Пушилин.

Для всех абонентов компании РОС "Феникс" +38 (071) меняется на +7 (949).

Фиксированная связь также переходит на код "+7": +38 (062) меняется на +7 (856).

Ранее в Госспецсвязи сообщили, что мобильную связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области отключили оккупанты. В оккупированном регионе ходят слухи о скором переводе их на донецких и крымских мобильных операторов.

Также недавно "ДНР" и "ЛНР" назначили своих "послов" в России. Они оба числятся 8 лет на "Миротворце".

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.