Оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей перевели на российскую мобильную связь и интернет
Оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей Украины перевели на российскую мобильную связь, а также интернет.
Об этом сообщил советник "главы Крыма" Аксенова Олег Крючков, передают российские СМИ.
Вчера назначенный Россией "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказывал, что в регионе заработал крымский оператор сотовой связи Win mobile.
Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.
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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.