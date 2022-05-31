Оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей Украины перевели на российскую мобильную связь, а также интернет.

Об этом сообщил советник "главы Крыма" Аксенова Олег Крючков, передают российские СМИ.

Вчера назначенный Россией "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказывал, что в регионе заработал крымский оператор сотовой связи Win mobile.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.