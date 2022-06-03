Россия с утра возобновила работу украинских операторов связи и интернета на территории Херсонской области, заявил советник председателя областной ВА Сергей Хлань во время телемарафона.

По его словам, оккупанты три дня назад отключили в области украинскую связь и интернет и начали раздавать российские сим-карты, но "учуяв дух сопротивления, все-таки сегодня утром дали питание на украинские сети, и появился Киевстар и Водафон".

К слову, сообщать о продаже российских сим-карт в Херсонской области начали (https://t.me/stranaua/44072) еще на прошлой неделе, а в понедельник появилось сообщение, что в Херсоне заработал (https://t.me/stranaua/44665) крымский оператор сотовой связи Win mobile.

Напомним, сегодня интернет-провайдер Volia сообщил, что прекращает работу в Херсоне из-за захвата оборудования и офисов россиянами.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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