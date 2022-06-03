Нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина, у которой в ходе войны России против Украины погиб муж под Черниговом, сообщила о смерти брата. О потере второго члена семьи написала сама Стефанишина на своей странице в Facebook.

"1 июня умер мой родной брат Женя. Ему было всего 45 лет. Он умер не от пуль, а от болезни. Но виновата в этом война, которая ее обострила и не дала своевременно оказать ему помощь. Сколько боли для нашей семьи приготовила эта проклятая война", – написала политик.

Ранее мэр Чернигова рассказал, как в первые дни войны разбежалось начальство полиции, а силовики остались без оружиям. Также мы публиковали видео пострадавшего от войны Чернигова с высоты птичьего полета.

Как писала "Страна", 10 мая умер первый президент Украины Леонид Кравчук.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.