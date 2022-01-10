Заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украине нужно оставить открытыми дипломатические каналы с вязи с РФ.

Об этом вице-премьер сказала во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергов в понедельник, 10 января.

"Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов", - отметила она.

Напомним, 10 января Ольга Стефанишина примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина под председательством Генерального секретаря НАТО. Примечательно, что в этот же день в Брюсселе проходят переговоры США и России по гарантиям безопасности.

Также сообщалось, что за день до этого в Женеве прошли предварительные переговоры России и США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на выходе заявил, что первая беседа прошла "потрясающе" и была деловой.

Ранее "Страна" писала, что Совет Россия - НАТО обсудит ситуацию в Европе и контроль над вооружениями.

