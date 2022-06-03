Украина вступает в новые 100 дней войны без такого внимания в Интернете, как в первые 100 дней.

Об этом со ссылкой на данные NewsWhip пишет Axios.

По мере того, как внимание ослабевает, ослабевает и давление на мировых лидеров с целью помочь Украине и наказать Россию, пишет издание.

По данным Axios, количество взаимодействий в социальных сетях (лайков, комментариев, репостов) с новостными статьями, опубликованными об Украине, в период с первой недели войны до последней недели сократилось в 22 раза: со 109 миллионов до 4,8 миллионов.

Эта тенденция отражается и в объеме освещения в онлайн-СМИ - с 520 тысяч статей в неделю в начале до 70 тысяч теперь.

В апреле и мае интерес к историям о Джонни Деппе и Эмбер Херд был примерно в 6 раз выше, чем к Украине.

Напомним, "Страна" в сотый день войны анализировала главные сценарии для Украины, России и Запада.

Вместе с тем, секретарь СНБО Данилов прогнозирует "продолжительную войну".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.