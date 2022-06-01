Американский актер Джонни Депп выиграл дело против своей экс-супруги, актрисы Эмбер Херд. Присяжные признали ее виновной в клевете о нем.

Об этом сообщает западная пресса.

Согласно с приговором суда, Херд должна будет заплатить бывшему мужу 15 млн долларов за то, что распространяла ложную информацию о насилии со его стороны. Суд решил, что этим она навредила карьере и репутации актера.

Депп не присутствовал на оглашении приговора. Пока он не дал никаких комментариев о своей победе в деле о защите чести и достоинства. Херд же прокомментировала решение суда на своей странице в Инстаграме.

"Разочарование, которое я чувствую сегодня, не передать словами. Я расстроена из-за того, что горы доказательств оказалось недостаточно против непропорциональной власти и влияния моего бывшего мужа", - написала она.

Актриса подчеркнула, что еще более разочарована тем, "что этот вердикт означает для других женщин". Она назвала результат суда "шагом назад ко времени, когда женщина, которая высказалась, могла быть публично осуждена и унижена".

"Мне грустно, что я проиграла это дело. Но мне еще грустнее от того, что кажется, я потеряла право, которое, как я думала, у меня как у американки было - говорить свободно и открыто", - заключила Херд.

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился 15 месяцев, пока она не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса Деппу пришлось заплатить ей 7 миллионов долларов. Депп и Херд отказались от претензий друг к другу.

В 2019 году Джонни Депп подал свой первый иск о клевете на 50 млн долларов против Эмбер Херд. В документе уточнялось, что Эмбер Херд необоснованно обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии и регулярных побоях и использовала эту клевету ради продвижения своей карьеры. Адвокаты актрисы, в свою очередь, называли иск Деппа попыткой заставить бывшую жену замолчать.

Во время суда Херд заверяла, что Депп избивал ее и однажды изнасиловал бутылкой.

А Депп рассказал, как Херд испачкала семейное ложе своими фекалиями.