Российский хоккеист и экс-супруг российской певицы Пелагеи Иван Телегин высказался об отношениях Джонни Деппа и Эмбер Херд, которые сейчас находятся в бракоразводном процессе. Он выразил мужскую солидарность голливудскому актёру.

"Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам состоял в токсичных, абьюзных отношениях, был жертвой", - написал Телегин в сторис своего Instagram.

Он отметил в публикации аккаунт Деппа, а по-английски добавил: "Я тоже был жертвой домашнего абьюза".

Напомним, Херд и Депп развелись в 2017 году. Сейчас в Лондоне они участвуют в судебном разбирательстве между Деппом и News Group Newspapers, в которую входит таблоид The Sun. Поводом для иска в 2018 году стал текст о том, что Джонни применял физическое и психологическое насилие в отношении Херд.

Телегин также судился со своей бывшей женой – певицей Пелагеей. Официально пара развелась в декабре 2019 года после трех лет совместной жизни. Однако их бракоразводный процесс, известный денежными спорами, завершился только сегодня. Его выиграла Пелагея: все требования хоккеиста, претендовавшего на недвижимость и денежные средства певицы, были отклонены. У экс-супругов есть общая дочь Таисия. Ребенок остался жить с матерью, однако отец также принимает активное участие в ее воспитании.

В августе 2021 года Телегин женился на дочери миллионера из Нижневартовска Марии Гончар.

Напомним, Пелагее запрещен въезд в Украину. Основанием для запрета, скорее всего, стало незаконное посещения Крыма, где певица побывала летом на Летнем кубке чемпионов 2021 года КВН.