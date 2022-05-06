В США продолжаются публичные слушания дела Эмбер Херд и Джонни Деппа, в которых всплывает масса отвратительных историй из скандальной семейной жизни голливудских актеров.

На очередном заседании Херд расплакалась, рассказывая историю, как Депп якобы избил и изнасиловал ее бутылкой, находясь в состоянии наркотического опьянения.

История произошла во время пребывания актеров в Австралии в 2015 году. Депп, находясь в состоянии наркотического опьянения, набросился на супругу, ударил ее об стену, разбил об нее бутылку и сорвал с нее ночную рубашку.

После этого завязалась драка, после драки Депп изнасиловал ее бутылкой, после чего ей удалось скрыться от него в одной из комнат и заснуть, употребив снотворное.

Херд утверждает, что она часто подвергалась избиениям и сексуальному насилию со стороны бывшего мужа. Херд утверждает, что выходила замуж за мужчину своей мечты, а оказалась в руках "монстра".

А Депп пытается доказать, что его бывшая жена "лицемерка и манипуляторша".

Ранее Эмбер Хёрд призналась, что подложила в кровать Джонни Деппа фекалии.

Также стало известно, что о разводе Джонни Деппа с Эмбер Херд снимут документальный фильм на Discovery+. В документальном фильме будут показаны точки зрения обеих сторон, а также интервью с адвокатами, друзьями, близкими и фрагменты домашнего видео, телефонных разговоров и переписок.